di Diego Scarpitti

Il PalaSele pronto ad accogliere la Nazionale italiana di calcio a 5. Sarà la Campania ad ospitare gli azzurri sul parquet, in occasione del main round di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal, in programma dal 24 al 27 ottobre. Precedenti che lasciano ben sperare all’ombra del Vesuvio. Ancora vivo, infatti, il ricordo del primo trionfo europeo nel 2003, così come le due prestigiose amichevoli disputate contro la Spagna (2-2 in un PalaBarbuto stracolmo) e una sconfitta (4-1 al palazzetto di Aversa). Effetto Universiadi. Dopo l’oro vinto dall’Italvolley maschile contro la Polonia e l’argento femminile, Eboli aspetta con trepidazione l’arrivo di Bielorussia (24 ottobre), Inghilterra (25 ottobre) e Ungheria (27 ottobre). La compagine allenata dal commissario tecnico Alessio Musti scalderà, però, i motori a settembre: in calendario i primi due test stagionali contro la Croazia alla Kione Arena di Padova e al PalaMaser in provincia di Treviso, per saggiare la condizione e provare schemi e automatismi. Inserita nel gruppo 4, l’Italfutsal giocherà sempre alle ore 20.30. Ingresso gratuito.



«Ci fa immenso piacere e ci rende orgogliosi che sia una piazza “calda” e appassionata come Eboli ad ospitare gli incontri degli azzurri al main round di qualificazione al Mondiale», ha sottolineato soddisfatto il presidente della Divisione Calcio a cinque e capo delegazione della Nazionale, Andrea Montemurro. «In sinergia con la Federcalcio lavoravamo da tempo e con impegno costante per questa soluzione che reputiamo ideale, siamo felici di avercela fatta anche grazie alla fattiva collaborazione delle istituzioni cittadine e della società Feldi Eboli del presidente Gaetano Di Domenico. Adesso non ci resta che tifare per la Nazionale guidata dal ct Musti, non lesineremo sforzi per rendere questo main round indimenticabile».



Si guarda con fiducia al Mondiale 2020 in Lituania, che per la prima volta non sarà preceduto dalla fase finale dell’Europeo.



Confortanti i 23 precedenti contro i «maestri magiari»: 17 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte il bilancio favorevole agli azzurri. Proprio l’Ungheria contese quattro anni fa all’Italia la qualificazione in Coppa del Mondo: negli spareggi doppia vittoria italiana, all’andata 3-0 a Miskolc (dove è approdato l’ex posillipino Edoardo Manzi) e 6-0 il ritorno a Prato. Italia imbattuta nei dieci precedenti contro la Bielorussia e contro i sudditi di Sua Maestà: battuti i Leoni nel lontano 1983 (8-0) e nel 1985 (6-1).



La Campania torna ad essere protagonista con lo sport internazionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA