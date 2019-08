Cori contro il Napoli allo Stadium, la Juve monta 16 nuove telecamere

Nuove 16 telecamere sono state installate all'Allianz Stadium di Torino per potenziare l'apparato di videosorveglianza a circuito chiuso dell'impianto. Lo rivela la Juventus spiegando che dalla prossima partita, sabato sera contro il Napoli, saranno in funzione 7 nuove telecamere full Hd nelle zone di accesso, e 9 Panomera multifocali. Otto di queste ultime, puntate sugli spalti, integrano le 14 già presenti e completano la copertura totale, «permettendo - precisa il club bianconero - non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto, ma di individuare i responsabili con elevata precisione».



Nell'Allianz Stadium, inoltre, sono stati installati nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità allo scopo di «potere identificare con maggior precisione la provenienza di cori e altre manifestazioni verbali». Infine, nel settore est dello stadio, sono stati messi nuovi metal detector a portale per facilitare l'afflusso del pubblico e diminuire i tempi di attesa per l'accesso allo stadio.

