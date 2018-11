Cori razzisti su Napoli, pugno duro Federcalcio: chiusa la curva Juve

di Pino Taormina

«La norma c’è e con Rizzoli e Nicchi siamo d’accordo: va applicata rigidamente ed esattamente. Subito e con decisione». Gabriele Gravina, il presidente della Figc non fa alcuna giravolta né passo indietro. Ed è un avviso a tutti: si cambia registro. «Gli arbitri fermeranno le partite applicheranno il regolamento quando sentiranno i cori o saranno avvertiti di insulti razzisti o di discriminazione territoriale provenienti dagli spalti. Poi, se sospendere definitivamente la gara o riprenderla, spetterà al delegato della polizia deciderlo, così come previsto, perché poi bisogna fare i conti con sessantamila tifosi da far uscire». Insomma, urtato e preoccupato dal coro a curve unificate del tifo di Udinese e Roma al Friuli e dalla provocatoria insistenza degli ultrà juventini nel loro «Vesuvio lavali col fuoco», già sabato sera Gravina ha sentito il designatore, Nicola Rizzoli, e Cosimo Sibilia, il suo vicario, e ha deciso che da questo momento in poi gli arbitri non possono più far finta di nulla. Perché in fondo, è quello che hanno fatto fino ad adesso.



Gavillucci a parte, in Sampdoria-Napoli, i direttori di gara hanno ignorato quasi sempre la norma che prevede la sospensione in caso di cori anti-Napoli, il richiamo dello speaker dello stadio e così via. D’altronde, non è un caso che l’anno scorso ben nove gare su 19 giocate dal Napoli in trasferta hanno portato ad ammende per i club di casa proprio per quegli ululati di odio. Ecco, non bastava: bisognava anche fermare i match. Esattamente come sostiene e invoca Carlo Ancelotti.



