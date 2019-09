Corini: «La fortuna non ci aiuta Tonali avrà un futuro importante»

«Ho parlato con la squadra al fischio finale, oggi abbiamo giocato una buona partita, lo abbiamo sempre fatto fin qui: con questo spirito possiamo salvarci». Eugenio Corini il San Paolo lo conosce molto bene e quasi non riusciva nel colpaccio di strappare almeno un punto oggi. «Ma con Napoli e Juve la fortuna non ci ha aiutato. Ora l’autostima è alta, ma dobbiamo giocare contro il Sassuolo al massimo, sarà importante. Queste partite fanno la differenza».



In mezzo al campo tutta la classe di Tonali, che piace tanto anche agli azzurri. «È un calciatore completo, abbina le due fasi di gioco e ha grandi qualità. Lo vedremo sicuramente a livelli altissimi, ha un futuro importante» ha aggiunto. «Il Napoli ha tanta qualità, se accetti il loro ritmo non riesci mai a ripartire. Invece siamo riusciti a fare il nostro gioco, vogliamo farlo anche nelle prossime partite. Dobbiamo fare punti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA