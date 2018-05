Coro anti-Napoli e dito medio: Pinsoglio fa infuriare i napoletani

Curioso episodio durante la festa bianconera per il raggiungimento del settimo scudetto. La Juventus, che sta rientrando in pullman dall'Olimpico dopo la gara con la Roma, festeggia il traguardo raggiunto e a farla da protagonista ci pensa Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero che si prende la scena con un coro-sfottò per l'avversaria Napoli. «Come cantano i napoletani?», chiede Pinsoglio ai compagni. Così «Un giorno all'improvviso» si conclude con «Io tifo la Juventus», scatenando le urla di gioia dei compagni e di Gonzalo Higuain, che quel coro l'ha cantato più volte al San Paolo quando indossava la maglia azzurra.



In un'altra diretta Instagram dei calciatori bianconeri, poi, il frame incriminato con il dito medio di Pinsoglio che ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Il video, così come la foto, sono diventati virali facendo il giro della rete in poche ore e concentrando una marea di critiche sul calciatore juventino.



Pinsoglio (Juve's 3rd string goalkeeper) starts singing Napoli's "un giorno all'improvviso" chant on Pjanic's Instagram live



