L'avvocato di Ronaldo assicura: «Il caso stupro sarà archiviato»

«Sì, sono soddisfatto di ciò che ha visto». È il commento, fatto dalle pagine del quotidiano portoghese 'Correio de Manhà, da Peter Christiansen, l'avvocato che dirige lo staff legale che assiste Cristiano Ronaldo dopo le accuse relative a un presunto caso di stupro avvenuto 9 anni fa. Da quando questa vicenda è ricominciata, dopo l'accordo extragiudiziale del 2009, l'asso portoghese ha già speso 860mila euro in avvocati, secondo quanto riferisce il giornale lusitano. Christiansen ha parlato dopo aver esaminato le prove che sarebbero ancora in mano alla polizia di Las Vegas e su cui si baserebbero le nuove accuse dell'ex modella Kathryne Mayorga, e si è detto fiducioso sul fatto che il caso possa essere archiviato. Intanto in difesa di CR7, sempre sulla stampa portoghese, è intervenuta dopo Raffaella Fico, una fidanzata 'storicà del n.7 della Juve, la modella Nereida Gallardo. «Per quanto ho potuto conoscere Cristiano - posso dire che ha sempre avuto un comportamento irreprensibile. Assolutamente non lo considero una persona aggressiva, niente di tutto questo.... E poi mi sorprende il fatto che questa ragazza se ne sia uscita fuori con queste accuse così tanti anni dopo. Sarà che smeplicemente vuole altri soldi? Non si sa mai...».

