Cragno salva il Cagliari: con la Sampdoria è 0-0

di Francesco Caruso

Cagliari-Sampdoria, al 94' le squadre rimangono al... palo: 0 a 0. Ampio turnover per il Cagliari che ritrova Leonardo Pavoletti, solo due cambi per i blucerchiati. I sardi partono subito forte e nel giro di 10 minuti crea tre palle gol: al 5' la Sardegna Arena esplode, ma Joao Pedro è in fuorigioco. Partita giocata a buon ritmo, i rossoblù cercano con insistenza la porta di Audero che al 36' strozza l'urlo in gola a Diego Farias: bello lo stacco di testa, spettacolare la risposta del portierino dell'Under 21. Primi 45' di gioco dominati dal Cagliari che tuttavia non trova la rete. Dal tunnel degli spogliatoi esce fuori una Sampdoria trasformata, che prova subito con l'ex Murru: la Sardegna Arena trattiene il respiro, ma il suo diagonale è fuori. Match che non si sblocca, anche per l'aiuto dei pali... Ad aprire il festival della sfortuna è Diego Farias, che al 56' si libera in dribbling di Andersen e con un gran tiro a giro prende in pieno il palo. Al 58' Defrel grazia Cragno e il Cagliari con una conclusione debole a due passi dal portiere di Fiesole: palla sulla traversa. Non ha maggior fortuna il neo entrato Linetty, che al 72', dal vertice dell'area, vede il suo tiro respinto ancora dalla traversa. La partita si spegne, Quagliarella e Pavoletti non incidono, ma proprio al 91' c'è una nuova "fiammata". Andreolli atterra Defrel, rigore per i genovesi. Dal dischetto Kownacki tira debole e Cragno non si fa superare. Dopo le sconfitte rispettivamente con Parma e Inter, Cagliari e Sampdoria si prendono un punto ciascuno. Al 94' è zero a zero, un tempo per parte: giusto così.

