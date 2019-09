Milan, vertice notturno a San Siro su Giampaolo: c'era anche Singer

Marco Giampaolo resiste sulla panchina del Milan ma l'atmosfera resta molto cupa: dopo le parole di Maldini («difendiamo il tecnico, ma il gioco stenta»), nella notte vertice tra l'ex difensore, Boban e Massara a San Siro, e a Milano è segnalata la presenza di Gordon Singer.

Il tecnico rossonero oggi pomeriggio, secondo quanto trapela, non parteciperà all'evento organizzato per Milano Calcio City per il suo mentore, Giovanni Galeone. Giampaolo infatti è restio a staccarsi dal lavoro, soprattutto in un momento di forte difficoltà come questo, dopo 4 sconfitte in 6 gare e il brutto ko di ieri sera contro la Fiorentina, condito dalla feroce contestazione di San Siro. Sui social Giampaolo è bersaglio di numerose critiche e gli stessi tifosi che pochi mesi fa esaltavano l'arrivo del «maestro» di calcio ora lo paragonano a Tabarez e rimpiangono Gattuso.

Ieri sera Boban, Maldini e Massara sono rimasti ben oltre mezzanotte a San Siro per cercare una soluzione buona per

invertire la rotta: il dt si è nuovamente esposto a favore del tecnico («lo difenderemo sempre») ma ha anche parlato della necessità di fare «autocritica generale». A Milano è presente anche Gordon Singer, uomo forte del fondo Elliott. Quella con il Genoa di sabato rischia di essere la gara da dentro o fuori per il tecnico.

