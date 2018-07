di Alberto Mauro

Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid.



Juventus Football Club ha raggiunto l'accordo col Real Madrid per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni. Juventus, si legge in una nota del club bianconero, ha sottoscritto col calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022.



Entusiasmo sfrenato in città per l’arrivo dell’attaccante portoghese, atteso nelle prossime ore - probabilmente già in serata - di ritorno dalla Grecia con il presidente Agnelli.



Dunque Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. Lo ha ufficializzato il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club «in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un'intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus». «Per il Real - conclude il comunicato - Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni: il Real sarà sempre la sua casa».

«È arrivato il momento di percorrere una nuova strada nella mia vita e per questo ho chiesto al Real di accettare la mia cessione, scrive Cristiano Ronaldo in un lunga lettera pubblicata sul sito del Real nel giorno della sua cessione alla Juventus. «Il Real ha conquistato il mio cuore e non smetterò mai di dire grazie: ma ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di cominciare un nuovo ciclo»

In mattinata il presidente juventino si è imbarcato su un volo privato dall’aeroporto di Pisa insieme alla compagna, ed è atterrato all’aeroporto Kalamata - a un’ora di auto da dove è in vacanza CR7 – poco dopo le 12.30. In agenda un incontro nel tardo pomeriggio con Ronaldo e Mendes, un brindisi al più grande affare della storia juventina.

