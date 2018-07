L'Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato uno sciopero dalle 22 di domenica sera alle 6 di martedì a Melfi per protestare contro l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. «Di fronte a tanta iniquità non si può che scioperare», si legge in un volantino della Usb.



