Cristiano Ronaldo, la mamma: «Siamo con te, andrà tutto bene»

«Anche se lontani, siamo con te. Tutto andrà bene. Dio è grande». Maria Dolores Alveiro torna a schierarsi al fianco del figlio, Cristiano Ronaldo, postando queste parole su Instagram. Prima tifosa del giocatore della Juventus, la signora Alveiro sceglie spesso i social per rivolgere auguri e messaggi di incoraggiamento all'attaccante, in questi giorni al centro delle cronache per le accuse di stupro della modella americana Kathryn Mayorga.



