Ronaldo, l'inchiesta stupri si allarga: sarà interrogato da polizia Las Vegas

Per la prima volta la polizia statunitense ha confermato ufficialmente di voler interrogare Cristiano Ronaldo in merito alle accuse di violenza sessuale presentate ai suoi danni dalla ex modella Kathryn Mayorga. Il fascicolo sul caso è stato riaperto settimana scorsa, ma - trovandosi il calciatore in Europa - non è stata ancora fissata una data per la sua deposizione. Un giornalista del tabloid inglese Mirror, però, ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce della polizia di Las Vegas, che sta indagando sulla presunta violenza, avvenuta nel giugno 2009. «Di certo non sappiamo ancora quando avverrà?ma prima o poi dovremo ascoltare anche la sua versione», ha dichiarato la fonte della polizia locale, confermando di essere ancora in possesso dei risultati degli esami a cui si era sottoposta l'ex modella il giorno dell'assalto. Il tabloid inglese ha anche pubblicato le ultime fotografie di Ronaldo, rientro a Lisbona con un jet privato, in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez, per un incontro con i suoi legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA