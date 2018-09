Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato con la maglia della Juventus, ma continua a gestire i suoi affari oltre i confini italiani. Non solo calcio per Cristiano Ronaldo, che sta per aprire a Londra il suo ristorante preferito. Ha riportato il famoso ristorante Zela di Ibiza nella capitale inglese. Entra così nel business della ristorazione e non vede l'ora di trionfare anche lì.



Il nuovo ristorante Zela di Cristiano Ronaldo sarà inaugurato a Londra questo mese - come riporta l'Independent - e l'attaccante portoghese ha confermato di essere "molto eccitato" per la nuova avventura. «Sono molto entusiasta di far parte di questo team e portare a Londra il mio ristorante preferito», ha scritto su Instagram.

Il ristorante è una fusione tra il cibo giapponese e quello mediterraneo ed è di proprietà del gruppo Mabel Hospitality. A contribuire al finanziamento ci sono, oltre a Cristiano Ronaldo, anche il tennista Rafael Nadal e al cantante Enrique Iglesias.



Lo chef riconosciuto dalla Michelin Ricardo Sanz è stato annunciato come il direttore gastronomico. Il menu sarà caratterizzato da pesce fresco e frutti di mare; piatti crudi tra cui tatakis, tartare, sashimi, sushi e tiraditos; e piatti classici come gyoza di maiale.

