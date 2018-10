Non solo Kathryn Mayorga, ci sarebbero anche altre tre donne ad accusare Cristiano Ronaldo di stupro. A rivelarlo è Leslie Stovall, l'avvocato della modella americana, che starebbe lavorando per verificare queste nuove accuse. Secondo quanto dichiarato dal legale al tabloid britannico The Sun, una donna afferma di essere stata violentata da CR7 dopo un party, un'altra dichiara di aver subito violenze, mentre la terza dice di aver ricevuto soldi in cambio del suo silenzio.



I media britannici hanno anche ripreso le accuse del 2011 di Karima El Mahroug - la celebre Ruby Rubacuori - che dichiarò di aver ricevuto dal fenomeno portoghese 4.000 euro per dormire con lui quando era ancora diciassettenne. La storia fu smentita immediatemente, ma l'ondata di accuse nei confronti di Ronaldo hanno ridato credibilità anche alla versione di Ruby. La realtà dei fatti dice però che non esiste nessun'altra indagine in corso su CR7, se non quella della polizia di Las Vegas sul caso Mayorga.

