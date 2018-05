Le strade di Walter Zenga e del Crotone si dividono. Il tecnico che, dal dicembre scorso, ha guidato i calabresi, poi retrocessi, ha annunciato l'addio sul suo profilo Instagram con un video registrato sul terrazzo della sua abitazione con sullo sfondo un panorama della città. «Questo - dice con voce emozionata - è l'ultimo giorno che sono a Crotone. Ricorderò per sempre questa città fantastica, meravigliosa che mi ha dato tanto in questi 5 mesi. Crotone resterà per sempre con me. Porterò dentro grande amarezza ma anche grande gioia di aver conosciuto persone splendide e meravigliose. Ciao Crotone, grazie di tutto. Ci ritroveremo». L'allenatore ribadisce il suo impegno per tentare di salvare la squadra: «Ci ho messo passione, professionalità, serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male, tanto male». Poi Zenga torna a sottolineare: «Crotone ed i crotonesi resteranno per sempre nel mio cuore. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva, ma soprattutto quando si va via».



