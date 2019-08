Cutrone, i tifosi del Wolverhampton e il coro per l'italiano è pieno di luoghi comuni

Un coro pieno di luoghi comuni, "gli piace la pizza, gli piace la pasta...e..." per Cutrone. La dedica è dei tifosi del Wolwes, che hanno accolto il calciatore italiano da poche settimane.



Il nuovo coro dei tifosi del Wolverhampton per Cutrone:



Patrick Cutrone

he loves the pizza

he loves the pasta

the lad’s fucking magic



