Dal calcio all'hockey sul ghiaccio la nuova vita dell'ex Chelsea Cech

A Napoli se lo ricordano bene. Perché è stato il portiere che per due volte ha chiuso la porta in faccia al Napoli in Europa, prima col Chelsea in Champions e poi con l'Arsenal in Europa League. Nell'arco di appena 5 mesi, però, Peter Cech ha smesso con il calcio ma non con lo sport. Sempre da protagonista.



L'oramai ex portiere, continua a fare il consulente per il Chelsea, la sua seconda casa, ma non solo. Perché fermo non ci sa proprio stare. Motivo per cui si è dato all'hockey sul ghiaccio. Esatto, lui che ha difeso le porte della Premier per 15 anni, con oltre 400 partite sulle spalle e 18 trofei vinti.



Da ragazzo giocava sul ghiaccio, passione che ha voluto riprendere "da grande". Nella notte ha fatto il suo esordio con i Guildford Phoenix, squadra della seconda divisione del campionato inglese. Ed è andato alla grande, perché ha vinto per 3-2 contro gli Swindon Wildcats. Cech è stato assoluto protagonista parando due shootout e respingendo gli ultimi disperati tentativi avversari nel finale. A 37 anni è stao nominato anche uomo partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA