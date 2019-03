Sarri, altra bufera in Inghilterra: esonero possibile durante la sosta?

Le vittorie delle ultime settimane sembravano aver allontanato le ombre dalla panchina di Maurizio Sarri, ma è bastata una nuova sconfitta per mescolare di nuovo le carte. A riportare la notizia di un probabile ed imminente esonero per il toscano è il Daily Express: Abramovich starebbe infatti pensando di cambiare la guida in panchina durante la sosta per le nazionali per poter concedere più tempo al gruppo e al nuovo allenatore che potrebbe essere scelto.



Anche qui, la lista non sembra essere troppo estesa. Eliminate alcune opzioni impossibili come Mourinho e Conte, che difficilmente potranno tornare a Londra, il Chelsea deve fare i conti anche con il blocco del mercato per le prossime sessioni che terrà lontani allenatori come Blanc, che molto piaceva alla dirigenza. La margherita si restringe a due nomi, secondo i tabloid inglesi: Steve Holland e Gianfranco Zola.



Per Holland, attualmente vice della nazionale inglese, potrebbe essere un ritorno visto che conosce bene l'ambiente Chelsea ed è stato vice dei Blues dal 2011 al 2017, con un breve passaggio da primo allenatore ad interim nel 2015. Zola, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, è invece attualmente il secondo di Sarri ed è molto stimato sia dai calciatori che dalla società.

