Anche il Siviglia vuole De Paul scatta l'asta con Napoli e Inter

Corsa a tre, o forse di più. Ma su Rodrigo De Paul ora gli occhi li ha messi anche il Siviglia del figliol prodigo Monchi, appena rientrato alla base dopo l'esperienza romana. La permanenza seppur breve in Serie A ha concesso al dirigente spagnolo di giudicare da vicino alcuni talenti del campionato italiano e tra questi De Paul è sicuramente tra i suoi preferiti.



Come confermato da El Desmarque nelle ultime ore, Monchi vorrebbe portare con sé a Siviglia anche Rodrigo De Paul, argentino dell'Udinese che sta vivendo la stagione della maturazione in Italia. Per il club spagnolo, però, sarà asta soprattutto con Napoli ed Inter, le due squadre che negli ultimi mesi hanno seguito più da vicino il fantasista 24enne.

