De Rossi, in campo la moglie e i figli. Lei scrive ai tifosi: «Grazie»

Il film stavolta è quello di suo marito Daniele De Rossi. All’Olimpico c’è la sua festa, l’ultimo saluto a un capitano fedele, un ragazzo che si è fatto uomo vestendo una sola maglia, quella della Roma. E Sarah Felberbaum, attrice e mamma dei suoi due figli è lì accanto a lui. Riservata com'è sempre stata, abbraccia e bacia Daniele a bordo campo, maglietta e cappellino della Roma, con lei anche i piccoli Olivia Rose e Noah.



De Rossi, un addio con la serenità dell'uomo giusto



Ad accompagnare Il Capitano sul prato dell'Olimpico, in occasione di Roma-Parma, anche Gaia, la più grande avuta dal precedente matrimonio.E su Instagram Sarah condivide quella notte speciale, pubblicando una foto della coreografia dedicata a De Rossi accompagnata dalla didascalia: «Lui. Voi. Grazie». E un tenero scatto del suo bimbo che indossa la maglietta giallorossa con scritto "Papà". E a chi su Instagram l’aveva accusata di non permettere al marito di realizzare il suo sogno, ha risposto: «Mio marito è libero di fare ciò che vuole. Fossi in te non crederei a tutto ciò che leggi…». Perché Daniele è un campione anche in famiglia.

