Champions, allarme ultrà a Torino: daspo immediato per 4 tifosi dell'Ajax

C'è apprensione a Torino per l'arrivo, in giornata di 200 ultrà dell'Ajax, già protagonisti prima della gara di andata di scontri con gli agenti olandesi davanti alla Cruijff Arena. Quattro tifosi sono già stati denunciati dalla polizia di Torino e nei loro confronti verrà emesso Daspo immadiato. Nell'ambito di controlli al casello autostradale di Settimo torinese, disposti in vista del ritorno dei quarti di finale Champions League tra Juventus e Ajax in programma domani sera all'Allianz Stadium, sono stati controllati un pullman e un pulmino di tifosi olandesi diretti nel capoluogo piemontese per assistere all'incontro. Durante i controlli sono stati sequestrati guanti rinforzati con sabbia e paraventi. Duecento ultrà dell'Ajax sono attesi oggi a Torino in vista del ritorno dei quarti di Champions con la Juventus che si disputerà domani alle 21 all'Allianz Stadium. La polizia e i carabinieri hanno disposto numerosi controlli al casello autostradale di Rondissone (Torino), nei pressi degli Juventus Store e dello stadio. L'attenzione è alta, a seguito degli scontri tra ultrà e forze dell'ordine avvenuti il 10 aprile ad Amsterdam. La polizia olandese aveva risposto con cariche e idranti. Centoventi ultras bianconeri erano stati fermati con bastoni, mazze di ferro, bombolette di spray urticanti, spranghe. Oggi, a Torino, sono attesi anche alcuni vip olandesi che assisteranno all'allenamento alla Continassa.

