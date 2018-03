di Simone Pierini

Spopola in rete una canzone ricordo per Davide Astori. «Davide ritorna presto ovunque andrai, io ti aspetto sempre insieme a lei. Lei che ha tatuato addosso gli occhi tuoi. Davide ricordati di noi...». Parole che commuovono quelle di Eugenia, tifosa viola, che ha voluto dedicare al suo capitano.







«Sono una cantautrice e fondatrice di una squadra di calcio femminile (Virtus Chianciano Terme) - scrive la tifosa al sito Fiorentina.it - Attualmente sono al Cet di Mogol nella classe autori e ci tenevo a mandarvi una canzone che ho scritto per Davide Astori perché possiate se possibile girarla a coloro che gli erano più vicini.

Non voglio nessuna pubblicità, non ho messo nessun video su youtube ecc. perché è un omaggio che viene dal cuore ed è una canzone che è venuta fuori di getto la notte di domenica.

Sperando di fare un regalo gradito a tutti i tifosi di Davide,

Eugenia Martino».



Un testo che lascia senza fiato, portandosi con sé le emozioni vissute durante i funerali di ieri. Un brano che invitiamo a condividere e tenere ben stretto nei cuori di tutti noi.Tantissimi i commenti dei tifosi sotto al post pubblicato dalla pagina Facebook di Fiorentina.it. Parole dolci nei confronti della tifosa che ha scritto e cantato la canzone e ricordi commossi per il loro capitano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA