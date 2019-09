Si chiama Sky-Dazn la nuova offerta che permetterà agli abbonati alla tv satellitare di non perdersi più alcuna partita di Serie A.



Un accordo che non obbligherà più ad avere due abbonamenti per garantirsi la copertura completa della massima serie e che inoltre viene incontro a chi abita in zone in cui la copertura della rete Internet non abbastanza efficiente. Dazn resta comunque fruibile anche in streaming.



Ma come funziona? A partire dal 20 settembre, su Sky sarà disponibile al numero 209 il canale Dazn1, che trasmetterà ogni settimana tre partite a giornata di Serie A (quelle non incluse nell'abbonamento Sky), due di Serie B e una selezione di calcio internazionale e altri sport. Per vedere il nuovo canale bisogna attivare nell'area "Fai da Te" la nuova offerta che, per alcuni clienti, sarà completamente gratis.





Lo sconto di 9,99€, infatti, sarà interamente a carico dell'emittente di Murdoch. Per quanto riguarda invece gli abbonati da meno di 3 anni, con Sport e Calcio attivi, possono attivare l'offerta e ottenere la visione gratuita di Dazn per i primi 3 mesi. Dal quarto mese la visione si rinnoverà automaticamente al prezzo di 7,99€ al mese, anziché 9,99€. Gli abbonati da meno di 3 anni con pacchetto Sport ricevono, invece, la visione gratuita per 1 mese. Dal quarto mese il prezzo è sempre fissato a 7,99€. L'offerta è disponibile per tutti gli abbonati Sky tramite la piattaforma satellitare in possesso di un box Sky Q, My Sky HD o Sky HD.

