De Laurentiis prepara il primo affare per gennaio: Barella dal Cagliari

di Pino Taormina

Il Napoli viaggia con tre mesi di anticipo. O forse, ha i fari già sulla prossima estate. Certo, comincia a fare sul serio per Nicolò Barella, il giovane fenomeno classe ‘97 che è conteso da Milan, Inter, Liverpool, Atletico Madrid e Juventus. Pochi giorni fa vertice tra Giuntoli e l’agente del calciatore cagliaritano, Alessandro Beltrami, per comprendere quali sono le intenzioni del Cagliari per il futuro del gioiellino sardo. Beltrami ha spiegato che il legame tra il centrocampista e il suo club è molto solido ma il Napoli si prepara a fare l’offerta al patron Tommaso Giulini: 30 milioni di euro.

