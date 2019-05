De Ligt, mistero Barcellona: «Io non ho firmato con nessuno»

De Ligt, forse, fa pretattica, non si espone sul futuro. «Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno». Il futuro del gioiellino dell'Ajax che voci di mercato danno vicinissimo al Barcellona, non è ancora segnato come conferma lo stesso difensore olandese. I contatti con i blaugrana sono già stati avviati da tempo ma le parti non hanno ancora trovato una sintesi sotto il profilo economico con molti club pronti a rilanciare per avere De Ligt.

