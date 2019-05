di Gianluca Lengua

Dopo la conferenza stampa tenuta Daniele De Rossi per l’addio alla Roma a causa del mancato rinnovo deciso dal club, spuntano degli audio che il centrocampista avrebbe mandato a un amico, ma che in poche ore stanno facendo il giro di WhatsApp. Daniele racconta come è andata la vicenda del contratto a gettone spiegando all’interlocutore la conversazione con lui (Fienga ndr). De Rossi sostiene di non aver chiesto un euro alla società visti anche i dubbi sulla sua condizione fisica («dicono che sono malato»). Quindi la proposta di un contratto a gettone da 100.000 euro a presenza (un milione in caso di dieci partite): avete anche la possibilità di non farmi mai giocare - è il senso della conversazione - e gioco gratis, che problema c’è? Avevo fatto solo una battuta.



De Rossi, il capitano costretto a lasciare



Il dialogo poi prosegue e De Rossi racconta la risposta dell’amministratore delegato Fienga che avrebbe offerto 100 mila euro a partita più un bonus fisso. A quel punto il centrocampista sottolinea che il bonus non gli sarebbe interessato, ma che la sua idea era la stessa: è una cosa che è nata e morta quando stavamo facendo questo discorso, mi stava dicendo che non mi tenevano. A questo punto De Rossi racconta che dopo 40 minuti dal colloquio avrebbe ricevuto una nuova chiamata dall’ad Fienga in cui gli avrebbe comunicato che al presidente andrebbe bene la formula contrattuale a gettone.si stupisce e si chiede: ma come, è un mese e un anno che non ci parliamo, mi vieni a dire che mi cacci via e poi dopo 40 minuti mi chiami e mi dici che va bene il bonus? Nell’audiodifende anche l’operato dell’ufficio stampa che in questo momento così duro sta ricevendo un numero elevato di insulti.

