Boca Juniors, De Rossi ko per un problema muscolare

Il Boca Juniors perde Daniele De Rossi per la sfida di campionato contro il San Lorenzo. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare nel corso dell'allenamento ed è stato escluso dalla lista dei convocati, non andrà quindi nemmeno in panchina per la sfida al «Pedro Bidegain». Si tratta comunque di un problema di lieve entità per l'ex giocatore della Roma che nel giro di una settimana dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Alfaro.

