Daniele De Rossi ha detto "No". Il Capitano dellal Roma si ribella alla Lega Calcio e scende in campo con la "sua" fascia da Capitano, rifiutando di indossare quella prescritta dalla Lega, ed uguale per tutti. Una fascia non proprio bellissima, fatta con due strisce blu e la scritta capitano su sfondo bianco. Identica per tutti i capitani di tutte le squadre di serie A. Un po' come accade in Premier League, dove però la fascia è sicuramente più bella e curata. Daniele De Rossi, che è il capitano della Roma da quando Totti ha lasciato il calcio, si è invece presentato in campo a Torino con la fascia personalizzata, rossa, con una scrita interna, non visibile da fuori: "Sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio amor”.



La serie A 2018-19 vedrà l’esordio della fascia da capitano unica, in stile Premier League.



Iniziativa lodevole, ma la resa è decisamente molto meno identitaria delle iconiche e bellissime fascie d’oltremanica.#seriea #serietim #capitano pic.twitter.com/IeogwjeSqx — Alessio Fasano (@alefasanocom) 17 agosto 2018

Lunedì, giorno successivo alla gara contro il Torino, si era addirittura diffusa la voce che De Rossi sarebbe stato multato dalla Lega, ma la notizia non ha trovato in realtà fondamento, poiché il nuovo regolamento relativo al kit di gioco non è ancora pronto. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 27 agosto, con l'esordio dei giallorossi all'Olimpico contro l'Atalanta. E, la prima cosa che tutti cercaranno di guardare, sarà con che fascia di capitano scenderà in campo Daniele De Rossi.

