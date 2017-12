De Rossi e la corsa scudetto: «Juventus favorita, poi il Napoli»

Dal 2001 nella Roma, gli unici trofei vinti da Daniele De Rossi in 17 anni di carriera sono 2 Coppa Italia e due Supercoppa. Un bottino misero rispetto a quanto avrebbe potuto vincere in un club più blasonato. Lui, però, ha scelto Roma sia per convenienza economica sia perché è la sua città da sempre: «Vincere è una parola di cui non si deve abusare. Me l’ha insegnato un allenatore a cui devo tanto e che stimo molto: Antonio Conte. Lui si arrabbiava quando si parlava di vincere. Non puoi basare le ambizioni di una squadra su una partita sola, soprattutto quando vai a giocare contro una squadra molto forte che vorremmo raggiungere», sono le parole del capitano della Roma rilasciate a Sky Sport. Il riferimento alla Juventus è chiaro, sono sei anni che i bianconeri vincono lo Scudetto, oltre ad aver partecipato per due volte alla finale di Champions League: «Hanno giocatori fortissimi, se vincono da 5-6 anni di seguito vuol dire che sono più forti. Noi abbiamo fatto la nostra partita. Meno bene nel primo tempo, meglio nel secondo. Un po’ tutti soffrono la Juventus. Un pareggio poteva starci, ci avrebbe portato a vedere questo inizio di stagione in maniera differente».



Alcune critiche stanno piovendo anche su Di Francesco, colpevole di non riuscire a sbloccare un attacco a corto di gol: «Potrei parlare semplicemente dei punti. L’altro anno avevamo un allenatore magnifico e abbiamo fatto un campionato strepitoso, e guardando la classifica potremmo aver fatto più punti al giro di boa. Considerando anche il maledetto recupero. Questo potrebbe mettere tutti a tacere, poi sta dando un’impronta facilmente riconoscibile: aggredire tutti, che sia la Juve o il Sassuolo, non ti rende prevedibile questo. Lui ci fa lavorare su certe pressioni, da questo punto di vista stiamo ottenendo tanto e anche sulla solidità difensiva. La mancanza di gol? È un discorso di squadra, di episodi, di supporto ai giocatori offensivi. Non vedo un problema grave. Creiamo un po’ meno, non possiamo solo attaccarci alla fortuna».



Per lo scudetto c’è anche il Napoli oltre alla Juventus: «Sono due anni che dico che il Napoli è la squadra più accreditata per vincere, mi piace come giocano. La Juve, però, è sempre lì, dobbiamo per forza ripartire da una Juventus favorita. Un passo dietro metto il Napoli e noi. Nulla è deciso, ma dobbiamo stare calmi nel fare proclami dopo qualche vittoria consecutiva, dobbiamo giocarcela contro grandissime squadre».



Sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Russia: «Eravamo convinti di poter raggiungere la qualificazione. C’è stato qualcosa che non dovrebbe mai uscire dagli spogliatoi, non mi piace parlarne. Non credo sia giusto, penso sia grave che vengano fatte uscire queste cose. C’è stato grosso nervosismo e credo fosse anche comprensibile. Se penso di non poter giocare quest’estate il Mondiale per una riunione turbolenta parto dal presupposto sbagliato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA