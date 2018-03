Lazio, de Vrij convocato da Procura antidoping Nado Italia

di Redazione Sport

Piccola grana burocratica per Stefan de Vrj. Il difensore olandese, sottoposto ai controlli antidoping dopo la sfida con l’Hellas Verona dello scorso 19 gennaio (che non hanno evidenziato alcun tipo di irregolarità e positività), ha lasciato l’Olimpico senza firmare i documenti previsti. Per questo motivo l’ex Feyenoord dovrà presentarsi all’ufficio Nado (National Anti-Doping Organizations) presso il Coni per fornire i motivi della dimenticanza.



SVISTA

Sembrerebbe che il difensore abbia ripetuto due volte la procedura, firmando solamente i documenti relativi al primo tentativo. I test antidoping, infatti, basandosi sull’analisi delle urine, necessitano di alcuni requisiti, primo fra tutti la quantità di liquido. Se l’atleta, reduce da una prestazione, non riesce a fare pipì al primo tentativo, dovrà ripetere l’operazione, aspettando il tempo necessario. Insomma, solo un vizio burocratico-procedurale e nulla di più. Questione completamente diversa dalla notizia della positività di Joao Pedro, centrocampista del Cagliari, per l'assunzione un diuretico, a seguito dei test effettuati dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso.



Slitta alla prossima settimana l'audizione di Stefan De Vrij, convocato oggi dalla procura antidoping di Nado Italia. Il giocatore della Lazio, convocato personalmente per le ore 16, non si è presentato. Al suo posto si sono presentati due medici della Lazio, ma la procura ha riferito loro che il chiarimento deve essere fornito dallo stesso giocatore. Stando a quanto riferisce il club, De Vrij dovrebbe chiarire questioni legate a un controllo della partita di campionato Lazio-Verona del 19 febbraio. La richiesta di rinviare l'audizione, accolta dalla procura guidata da Pierfilippo Laviani, è stata avanzata dall'avvocato inglese del giocatore, attualmente in Olanda e impossibilitato a venire. Il legale ha chiesto che vengano garantiti i termini della difesa. Il difensore olandese, in attesa di sviluppi, potrà quindi essere regolarmente convocato per la trasferta di domenica a Cagliari.



Slittata alla settimana prossima l'audizione in procura antidoping, e in attesa dei chiarimenti da fornire alla Nado Italia, Stefan de Vrij partirà regolarmente per la trasferta di Cagliari in programma domenica sera. L'olandese era atteso in procura oggi alle 16, ma a presentarsi sono stati soltanto due medici biancocelesti, mentre l'avvocato del giocatore ha chiesto di rinviare l'audizione alla settimana prossima perché in questi giorni si trova in Olanda. Nessuna sospensiva dunque, in quanto i termini da chiarire resteranno secretati fino all'audizione del difensore. Simone Inzaghi potrà quindi disporre del giocatore olandese in difesa contro i sardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA