di Gianluca Lengua

La mamma più social del web è stata rapinata e a informarne i follower è il figlio Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. In una storia pubblicata sul suo account Instagram ha scritto: «Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose…Poi non lamentatevi…».



Francesca Costa (42 anni) è stata rapinata della sua auto qualche settimana fa, che poi gli è stata restituita. Questa mattina, invece, in zona Eur dove vive con il figlio, Francesca è stata avvicinata da due persone in scooter con il casco che dopo averla minacciata le hanno rubato la borsa.



Lei non ha opposto resistenza consegnando tutto, Rolex e chiavi dell’auto compresi, quest'ultima però è rimasta al suo posto. Immediata la denuncia ai Carabinieri che stanno indagando. A far tremare i tifosi della Roma è stato il messaggio di Nicolò che sul finale scrive «Poi non lamentatevi…», lasciando intendere un suo addio per le continue rapine che sta subendo sua mamma Francesca.

