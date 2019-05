Juventus, Deschamps si sfila: «No grazie, penso alla mia Francia»

Juventus, no grazie. Didier Deschamps, ct della Francia campione del mondo, è lusingato dalle voci di un interessamento del suo ex club dopo il divorzio da Allegri, ma allontana qualsiasi ipotesi di sua separazione dalla nazionale. «La situazione è chiara - ha detto Deschamps, in conferenza stampa per spiegare le convocazioni della Francia per le prime partite di qualificazione a Euro 2020 - Il mio spirito e le mie energie sono focalizzate sulla qualificazione al prossimo Europeo, anche se mi fa piacere che si parli di me per grandi cluyb. Ma oggi come oggi il mio futuro è chiaro, netto e preciso: ed è legato alla nazionale francese»

