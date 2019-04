Un momento atteso da tanto, troppo tempo trascorso seduto in panchina o in tribuna a guardare i compagni giocare. Le incompresioni con Pippo Inzaghi, gli infortuni a ripetizioni: per Mattia Destro sembrava una stagione anonima, l'ennesima. Quando ieri Mihajilovic lo ha buttato dentro nel finale di un Bologna-Sassuolo, destinato a chiudersi 1-1, sembrava la classica mossa della disperazione. E invece ecco il cross giusto al 6° e ultimo minuto di recupero, l'incornata e la palla in gol: 2-1, tre punti fondamentali per la corsa salvezza del Bologna.

Maledizione finita? Macché. Destro è esploso di gioia: via la maglia, frasi (non complimentose) urlate in direzione panchina-tribuna durante una corsa folle, stoppata dall'abbraccio dei compagni. A raptus di gioia finito, ecco l'ammonizione puntuale per essere rimasto a torso nudo e poi quel fastidio all'adduttore della gamba destra...

Gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata di oggi l'attaccante del Bologna hanno evidenziato una lesione parziale minore del semitendinoso. Tempi di recupero previsti: due-tre settimane. La festa (ri)cominciata è già finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA