«Troppa politica nel calcio»: Di Fusco lascia la Figc campana

Raffaele Di Fusco, ex secondo portiere del Napoli del primo scudetto, lascia la carica di coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc, che gli era stata assegnata a inizio anno dal Consiglio diretto da Salvatore Gagliano, il presidente decaduto un mese fa. «Con molto rammarico mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni perché ho constatato che anche questo settore è dominato sempre più dalla politica rispetto allo sport. Un mondo in cui non mi ritrovo perché non sono un politico ma un uomo di campo. Per questo motivo non vedo più le condizioni per poter continuare. Ringrazio tutti i collaboratori e i tecnici le società che hanno partecipato alle iniziative promosse durante la mia attività».

