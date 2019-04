Di Gennaro carica il Napoli: «L'Arsenal non è superiore»

di Pino Taormina

Inviato a Londra



Antonio Di Gennaro, ex centrocampista degli anni '80, ora commentatore per la Rai dopo anni a Mediaset, dice la sua sulla partita di questa sera all'Emirates: «L'Arsenal in casa si trasforma, diventa una squadra solida, capace con l'agonismo di sopperire a molte carenze che ha in fase difensiva. Nell'uno contro uno, il Napoli è superiore in molti duelli: con Milik, Insigne e Mertens, indipendemente da chi giocherà, la squadra di Ancelotti può colpire e far male. Fondamentale fare gol? Come sempre nelle gare di andata e ritorno, questa non è diversa. Sono certo che il Napoli di stasera sarà un'altra cosa rispetto a quello con il Genoa: queste notti danno forza e poi il club di De Laurentiis è abituato a questi palcoscenici, ormai è un fiore all'occhiello del nostro calcio».

