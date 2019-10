Di Lorenzo incontra il Papa «Un grandissimo onore»

Giorni di intense emozioni per Giovanni Di Lorenzo, il terzino azzurro che ha raccolto per la prima volta la convocazione di Roberto Mancini in nazionale. Pur non giocando nella gara contro la Grecia che è valsa alla nazionale italiana l'approdo ufficiale ai prossimi Europei (è rimasto in panchina tutto il match), il terzino ha potuto incontrare Papa Francesco.



«È stato un grandissimo onore, grazie per l’opportunità», ha scritto Di Lorenzo dal proprio account Instagram con una foto che lo ritrae all'incontro. La speranza per il toscano è potersi ritagliare ora qualche minuto per l'esordio ufficiale magari nel prossimo match di martedi contro Liechtenstein, fanalino di coda del Gruppo J.





