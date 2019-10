Maradona, ecco un'altra figlia

di Pino Taormina

Straripante, tracimante, debordante. Come sempre quando si tratta del Diez, de La mano de Dios, dell'unico mito che nel cuore dei napoletani non ha rivali. E non ha rivali neppure per numeri di figli che bussano alla porta. Dunque, Maradona ne avrebbe un altro. O meglio, Diego Junior, Dalma, Giannina, Jana (la figlia avuta con una cameriera a Mar del Plata) e Dieguito Fernando (il bambino nato dalla relazione con Veronica Ojeda) potrebbero avere una sorella. A cui, presto, potrebbero pur sempre aggiungersi i tre figli cubani in stand by, ovvero in attesa del riconoscimento paterno. La vicenda è come sempre surreale, d'altronde si parla di Diego Maradona, mica di un qualsiasi. E la sceneggiatura è chiaramente infinita. La storia di Magalì, 23 anni, a sua volta già mamma, per certi versi piuttosto strappalacrime parla di una ragazzina argentina che «la madre biologica ha abbandonato: cresciuta da un'altra donna e che soltanto qualche anno fa ha appreso che poteva essere figlia di Maradona, che all'epoca del concepimento era tecnico del Racing».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO