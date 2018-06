Diego Lopez torna in Uruguay: è il nuovo allenatore del Penarol

L'ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell'ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel River Plate in Uruguay passando poi al Racing Santander in Spagna e successivamente al Cagliari dove ha chiuso la carriera nel 2010. Come allenatore Lopez ha guidato Cagliari, Bologna, Palermo e ancora Cagliari portando i rossoblù alla salvezza nell'ultima stagione chiudendo al 16esimo posto con 39 punti.

