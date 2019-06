Il giorno magico di Maradona: 5 luglio 1984, lo sbarco del Pibe

di Francesco De Luca

C'è una data, che non è quella degli scudetti e della Coppa Uefa, rimasta nel cuore dei napoletani. «Cinque luglio dell'84, erano in settantamila al San Paolo non per assistere a una partita, o applaudire il Papa o una rockstar: erano là per vedere un uomo». È la prossima «Storia» su Sky Sport firmata da Matteo Marani, il giornalista che sa fondere i personaggi dello sport e la vita oltre il campo in meravigliosi racconti «grazie alla sensibilità di un'azienda che investe in cultura e storia», sottolinea l'autore. Il docufilm «Ho visto Maradona», durata 56 minuti, andrà in onda venerdì 5 luglio, a 35 anni da quel pomeriggio in cui Napoli fece la conoscenza con il campione strappato al Barcellona per 13 miliardi di lire, dopo estenuanti trattative durate quasi due mesi. Il caldissimo abbraccio di settantamila napoletani, una scena mai vista, né prima e né dopo quel 5 luglio.



