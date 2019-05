Disavventura per l'ex Napoli Armero: Licenziato dopo una notte in disco

Ennesima avventura tutta sudamericana per Pablo Armero. Il Centro Sportivo Alagoano ha annunciato di aver licenzato il laterale colombiano dopo averlo beccato in discoteca senza permesso nelle scorse settimane, insieme con i compagni di squadra Manga Escobar e Maidana.



Ironia della sorte per l'ex esterno di Udinese, Napoli e Milan, la comunicazione del licenziamento è arrivata nelle stesse ore in cui sui social cominciava a circolare un simpatico video del colombiano in spiaggia, insieme con una ballerina, anche se i festeggiamenti che hanno portato alla rottura del rapporto precedono di una settimana il licenziamento. Armero era arrivato al club brasiliano appena due mesi fa.



