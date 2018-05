Doppia festa a casa Higuain: dopo lo scudetto in arrivo Alma

di Delia Paciello

La festa scudetto ieri sera ha preso una breve pausa per Gonzalo Higuain. Non appena l'argentino è entrato nello spogliatoio e ha riacceso il suo cellulare sono arrivati tanti messaggi di congratulazioni e affetto da parte di amici e parenti, ma non solo: è vicino il momento della nascita della piccola Alma e così c’è stato qualche attimo di trepidazione per il calciatore in attesa di un’altra forte emozione. Manca ormai davvero poco e in questi giorni la sua compagna comincia ad avere qualche piccolo avvertimento. Ma è il suo primo figlio, e ancora non riconosce bene i dolori delle doglie: così un colpo ieri sera per il Pipita quando Lara ha lanciato l’allarme, tanto che si è assentato per circa 40 minuti dal gruppo per stare al telefono, cercando di verificare la situazione. Ma a tranquillizzarlo ci hanno pensato subito mamma Nancy e la sua famiglia: ancora un altro po’, Gonzalo avrà tutto il tempo di tornare a casa prima che la sua primogenita possa venire alla luce.



Nell’ultimo periodo tuttavia il numero 9 bianconero è stato parecchio distratto. Ha fatto tanto discutere ad esempio la scelta di Allegri di escluderlo dalla Coppa Italia. Ma dietro la decisione del tecnico pare ci sia stata proprio la cicogna: Higuain aveva un po’ la testa fra le nuvole e così l’allenatore aveva pensato di lasciar spazio al bomber per riflettere e vivere appieno la nuova esperienza familiare. Certo diventare padre per la prima volta non è cosa da niente e per uno che mette in primo piano nella vita la famiglia e gli affetti sarà sicuramente un momento ricco di batticuori.



Vicini in questo momento particolare anche gli amici lasciati a Napoli, che nonostante i piccoli scontri e i normali sfottò sul tifo sono rimasti parecchio legati al giocatore, tanto che sono pronti per andarlo a trovare in occasione della nascita della sua bambina. Anche se le ansie di Lara tengono tutti col fiato sospeso.



Non molto tempo fa Gonzalo aveva scritto proprio sullo scarpino il nome della donna che è già entrata nel suo cuore ancor prima di nascere: l’attesa e la voglia di tenere tra le braccia la piccola Alma è davvero tanta, e ora siamo davvero agli sgoccioli. Così dopo lo scudetto ancora un altro motivo per festeggiare in casa Higuain: maggio 2018 sarà un mese ricco di emozoni, da ricordare per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA