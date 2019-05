Un gol di Unai Bilbao spezza le gambe ai Dorados de Sinaloa e a Diego Armando Maradona, speranzosi di poter battere l'Atletico San Luis vendicando così la sconfitta dello scorso torneo di Apertura. Il destino, invece, nasconde ancora una grande amarezza per la squadra dell'ex stella argentina, ancora una volta sconfitta ad un passo dalla promozione con un gol beffa ai supplementari dopo l'1-1 dell'andata e una gara di ritorno giocata con cattiveria ed intensità.



«Sono triste per la mia squadra», ha detto Diego al termine del match, sconsolato e lontano parente dal Diego che aveva perso con rabbia la finale dello scorso dicembre. «Nella mia vita ho vinto, ho perso, ho pareggiato. Sono arrivato ad un passo dalla morte, non è una sconfitta così a farmi male. Credetemi, sono triste solo per i miei calciatori» ha continuato Maradona alla stampa messicana presente al termine del match.







