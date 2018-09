Dudelange-Milan 0-0 La Diretta Higuain guida le seconde linee

Dopo la lunga e travagliata estate rossonera, culminata con il cambio di proprietà che ha consentito la riammissione all'Europa League dopo l'iniziale esclusione, il Milan può finalmente scendere in campo e fare il suo esordio in Lussemburgo sul terreno del Dudelange, inserito come i rossoneri e insieme a Olympiacos e Betis Siviglia nel Gruppo F della fase a gironi della competizione.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Turpel, Sinani



MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Castillejo, Higuain, Borini

