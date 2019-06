«E adesso il calcio femminile crescerà anche al Sud Italia»

di Bruno Majorano

È partita da Napoli (e dalla Carpisa Yamamay) per arrivare dove è oggi, in serie A con il Chievo Verona. Valeria Pirone, originaria di Torre del Greco ed ex nazionale, guarda con orgoglio a quello che le sue amiche e colleghe hanno fatto all'esordio Mondiale contro l'Australia.



Ancora emozionata?

«Sì, certo. Perché abbiamo vinto una partita difficile nella quale siamo state brave».



È bello sentirle parlare dell'Italia con la prima persona plurale.

«Sono amica di alcune ragazze che erano in campo. Seppur da lontano vivo il loro stesso stato d'animo».



E quale sarebbe?

«Molto positivo. Il risultato non mi sorprende più di tanto, ma ammetto che non era facile avere quella reazione in un momento difficile e dopo aver incassato il gol dell'1-0. E invece loro hanno dimostrato di meritare di stare lì. Dopo lo svantaggio siamo un po' calate, ma la reazione fa capire di che pasta sono fatte».



Un successo che sarà utile per tutto il movimento calcistico femminile in Italia?

«È stata una vittoria importantissima anche per questo, ne sono certa».



Magari potrebbe aiutare anche le squadre le Sud, che praticamente non esistono.

«È quello che spero: una parità tra Nord e Sud. Attualmente il campionato si ferma a Roma».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO