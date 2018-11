«Indipendent» day: tornano in campo Titty Astarita e le ex dell'Afro Napoli

di Ferdinando Bocchetti

Torna a parlare il campo. Oggi è il giorno del debutto in campionato per le ragazze dell'Indipendent, la neonata compagine che annovera tra le sua fila Titty Astarita, esclusa qualche settimana fa dalla rosa dell'Afro Napoli perché candidata in una lista civica collegata alla Lega. L'esordio nel campionato di seri C, dopo l'addio all'Afro Napoli e la costituzione di un nuovo club, è previsto per oggi (ore 18) sul campo della Salernitana. E' il primo match dell'anno per le 22 ragazze del neonato sodalizio sportivo, che si erano schierate apertamente - nella querelle con la dirigenza dell'Afro - dalla parte della loro compagna di squadra Astarita. "Il periodo buio è alle spalle, ora si ricomincia a giocare - spiega Lorenza Vastarelli, centrocampista dell'Indipendent - Quel che è accaduto nelle scorse settimane ci ha segnato profondamente, ma ciò che conta è che lo spogliatoio è rimasto unito. Abbiamo remato tutte nella stessa direzione". Le fa eco Titty Astarita: "Nessuna nostalgia per il passato - dice il capitano delle Indipendent - ci godiamo questa nuova esperienza, con una nuova società, una nuova sede di gioco e un nuovo tecnico".



A seguire in panchina le ragazze dell'Indipendent sarà il tecnico Raffaele Ceriello, allenatore navigato e di lungo corso. La squadra, presieduta da Carlo Astarita, il papà di Titty, da qualche settimana si allena nella zona collinare di Marano, al Nuovo Campo Grillo, sede anche delle gare casalinghe della neonata formazione. La vicenda delle ventidue calciatrice, che avevano espresso solidarietà alla loro capitana, si era conclusa positivamente qualche settimana fa, grazie alla mediazione e all'intervento dei rappresentanti dell'Associazione nazionale calciatori, dei vertici della Lega e della Federazione, che ha riaperto i termini di iscrizione al campionato di serie C. L'Afro Napoli, dal canto suo, ha svincolato le calciatrici, consentendo a tutte di tesserarsi con la Indipendent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA