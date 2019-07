È guerra social per Barella: assaltata bacheca del centrocampista

di Gianluca Lengua

Il sogno dei tifosi della Roma di inizio estate si chiama Nicolò Barella. E l’apertura del presidente del Cagliari Giulini ha alimentato le speranze di una tifoseria che solo in queste ore si sta riprendendo dagli addii di Totti e De Rossi. La voglia di vedere in giallorosso un campione come il centrocampista del Cagliari ha restituito entusiasmo alla piazza che si è riversata sui social del calciatore per convincerlo a scegliere la Capitale con un tripudio di cuori giallo e rossi: «Vieni da noi e troverai i tifosi più appassionati del mondo», «A Milano fa freddo e c’è la nebbia», «Roma è il posto più simile alla Sardegna, non puoi non scegliere che noi», «Non potremo darti quello che ti darà l’Inter, ma pensa al futuro e quando ritorneremo tra i grandi». Insomma, l’ultima foto postata dal Nicolò è stata presa d’assalto e non sono stati da meno anche i tifosi nerazzurri che hanno etichettato le dichiarazioni di Giulini come uno stratagemma per far uscire allo scoperto Marotta.



TIFOSI VIP

Tra le migliaia di commenti spicca quello dell’attore Alessandro Roja, sfegatato tifoso della Roma e marito di Claudia Ranieri figlia dell’ex tecnico Claudio: «Non sei il più forte di tutti, no?». Un messaggio lasciato sotto la foto di Niccolò assieme ai suoi compagni di Nazionale. Uno scatto postato lo scorso 12 giugno, da quel giorno è stato silenzio social per Barella, tra le vacanze e le trattative di mercato c’è poco da comunicare. Ma la speranza di tanti tifosi della Roma è che la prossima foto sia quella con una sciarpa giallorossa in mano mentre si presenta all’aeroporto di Fiumicino alle decine di cronisti che lo accoglieranno.

