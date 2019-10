Juric sfida il Napoli: «Ha grandi motivazioni, ma tutto è possibile»

«​Come si affronta il Napoli? Non è facile per nessuno. Sono forti suli calci piazzati, hanno qualità, bisogna stare attenti in ogni occasione. Ma tutto è possibile e se vogliamo avere qualche possibilità al San Paolo dobbiamo fare una grande partita». È sereno Ivan Juric, l'allenatore di un Verona che domani partirà alla volta di Napoli per riprendere il campionato dopo la sosta.



«L'entusiasmo è positivo, ci farà giocare meglio, ma non basta quando si va in campo», ha aggiunto in conferenza stampa. «La pausa ha fatto bene a qualcuno, ma qualche giocatore che va in nazionale dovrebbe tirare il fiato. Il Napoli punta lo scudetto, ma anche noi abbiamo motivazioni forti ad ogni partita. La vittoria con la Sampdoria è stata una vittoria importante. Ora inizia un nuovo ciclo con altre partite altrettanto importanti. Formazione? Giocherà chi sta meglio. Verona è una bella città, vivo molto bene qui e sono contento. I tifosi sono molto calorosi, ma anche rispettosi del lavoro che stiamo facendo».













