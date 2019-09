Andrea Agnelli è stato rieletto presidente di Eca (European Club Association) per il quadriennio 2019-2023. Lo ha deciso l'assemblea dell'associazione riunita a Ginevra. Nel board di Eca entra Steven Zhang, presidente dell'Inter.

«Alla mia età mi sento pronto, anche per questo nuovo incarico». così il 28enne presidente dell'Inter dopo l'elezione.

«Sono giovane, ma ho fatto tutto passo dopo passo: negli Stati Uniti e in Cina - la sua sottolineatura - c'è una generazione di giovani imprenditori che sta ricoprendo ruoli di responsabilità. Credo che all'Eca sia piaciuta la freschezza di nuove idee. Il calcio non è solo i 90', dai social a youtube ha grandi margini di crescita. E in questo campo posso dare il mio apporto».

