Ecco la rivoluzione del marketing: tablet nei bagni dello stadio Leganes

Cade in Spagna l’ultima frontiera della pubblicità negli stadi. E, per l'esattezza, cade nello stadio del Leganes, club della Liga. La società Swiss Invent, infatti, ha inventato un nuovo sistema: così gli sponsor, adesso, potranno inserire i propri marchi nei bagni dello stadio attraverso degli schermi applicati al muro. Secondo il quotidiano spagnolo As, l'interesserebbe molto anche al Betis e al Real Madrid.



