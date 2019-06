Mondiali Under 20, la finalina finisce 1-0 per l'Ecuador e l'Italia si deve accontentare del quarto posto. Un gol di Mina al 104’ condanna la Nazionale di Nicolato alla sconfitta. Gli azzurrini, in avvio del supplementare, avevano sprecato la possibilità del vantaggio con il rigore fallito da Olivieri.

